"Убийственное курение": на Сумщине в доме погибли три человека

В Конотопе в доме произошел пожар, найдены мертвыми три человека / sm.dsns.gov.ua

Во вторник утром, 26 февраля, в городе Конотоп Сумской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме, на месте происшествия нашли погибшими мужчину и двух женщин.

Возгорание случилось на ул. Рабоче-Крестьянской, спасатели узнали о нем в 08:32, а в 9:05 — ликвидировали, сообщили в Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на Сумщине.

По предварительным выводам специалистов, возможная причина пожара — неосторожность при курении.

"...Во время проведения разведки пожарные обнаружили тела трех погибших... погибшими оказались сын хозяина дома, 1988 г.р., его сожительница, 1989 г.р., женщина, 1991 г.р., которая по данному адресу не проживала...", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 17 февраля в селе Дягова Менского района Черниговской области произошел пожар в частном доме, погибли трое маленьких девочек (2018, 2016 и 2015 года рождения). Вероятной причиной трагедии называли нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.