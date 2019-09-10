"Наручники пора на барыгу-Петю натягивать": фото Богдана в наручниках завело сеть

Фото Богдана в наручниках завело сеть / Facebook Андрея Богдана

Глава Офиса президента Андрей Богдан выложил собственное фото, на котором он запечатлен в наручниках.

Снимок сделан на свадьбе юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе, куда был приглашен Богдан.

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку. И Баканов тоже был", – с юмором подписал снимок Богдан.

Соратник Зеленского запечатлен на себя в наручниках, ему выкручивает руку жандарм.

Большинство подписчиков с юмором отреагировало на пост.

Люди пишут: "Наручники уже пора на барыгу-Петю натягивать!!!", "Что, и Баканова арестовали?", "Отличное чувство юмора… Троллинг шикарный", "Репетиция? Правильно" и пр.

Кто-то остался недоволен: "С этим всем все понятно. Я бы не постила больше то, что дразнит людей. Мы ждем посты о работе и результатах. Если там пашете на благо страны, то извещайте нас обо всем. Даже о мелких, но шагах вперед и успехах. А курортов ярких и загулов классных дружеских желаю и автору и всем нам. В свободное от работы время".

На что получил ответ: "Так это его личная страничка) он может постить все, что хочет! Посты о работе на официальной страничке офиса президента".

Ранее в сеть попало фото Богдана, мирно спящего на коленках у девушки в аэропорту. Журналисты, ссылаясь на инсайдеров, отмечают, что глава ОП женился на День Независимости в Сен-Тропе.