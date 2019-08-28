В сеть попало фото Богдана, мирно спящего на коленках у девушки в аэропорту

В сеть попало фото спящего Андрея Богдана в аэропорту / Фото: УНИАН

Фото главы Офиса президента Андрея Богдана, лежащего на коленках у девушки в аэропорту, разлетелось в сети.

Снимком на своей странице в Facebook поделился журналист Юрий Николов. Он уточнил, что фото было сделано после Дня Независимости, когда Богдан летел из Сен-Тропе в Украину.

"Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения "приватных" кандидатов в Кабмин (фото мне скинули анонимно)", - написал журналист.

Андрей Богдан со спутницей в аэропорту / facebook.com/Юрий-Николов

Ольга Лион на своей странице в Facebook отметила, что Богдан на самом деле ездил в Сен-Тропе на День Независимости гулять свадьбу со своей спутницей.

"Немного инсайда. Глава Офиса президента Андрей Богдан со своей спутницей во французском аэропорту. После празднования свадьбы на День Независимости Украины", - написала Лион.

Общественный деятель, блогер, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко вспомнил, как Юрий Луценко в 2009 году в аэропорту Франкфурта-на-Майне устроил пьяный дебошл, зацедил пограничнику между ног, плевал в лицо и бил по ногам. В сравнении с ним, Богдан тихо-мирно отбыл в зале ожидания, так как "знает меру".

"Ну вот сразу же видно: нормальный чувак. Второй человек после президента, а запросто на скамейке в аэропорту после гулянки. Мог бы в отеле выспаться, но нет — летит работать, ответственный. Луценко бы уже ужрался, оскандалился, страну опозорил и в отделение полиции загремел, как однажды уже в Германии. А Богдан меру знает. Че вы прицепились к человеку, в самом-то деле", - считает Скубченко.

В сети бурно отреагировали на снимок, встав на защиту Богдана – мол, в свой выходной он волен делать все, что захочет.

"А что тут такого? Ах, ну да он же робот, а вы все ангелы", "Тоже не понимаю, пусть отдыхает где хочет, что жаба давит?", "Все лучше, чем еб*нько Луценко, которое дралось в аэропорту", "Ну хватит уже злословить. Обычный человек нормально отдыхает. Или ему нельзя? Вы не разрешаете? Лучше за собой следите и за своим образом жизни", "Что комментировать? Чувак спит на руках у барышни.С кем не бывало", "Это недопустимо валяться в аэропорту в выходной да еще и такой "важной" полит фигуре! Нужно инкогнито на пару недель на Мальдивы, и пусть все думают, что он на работе! В воюющей то стране. Разрушает все традиции... Кошмар! А может он еще и в метро ездит, когда Тесла на зарядке? Ужас!", - писали в сети.

Ранее Андрей Богдан призвал "вломить люлей" депутату Киевсовета.