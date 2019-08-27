Богдан призвал "вломить люлей" депутату Киевсовета

Большинство пользователей в комментариях такую стратегию поддержали.
Глава Офиса президента Андрей Богдан иронично отреагировал на коррупционный скандал, в котором упоминалось его имя.
Дело в том, что СМИ сообщили, что на Троещине депутат Киевсовета от фракции БПП Солидарность Виталия Кличко Сергей Майзель якобы собирает "дань" с собственников киосков. Причем делает это, прикрываясь именем главы ОП: якобы тот уполномочил его на сбор такого несанкционированного налога.
Ссылаясь на слова предпринимателей, журналисты озвучили и месячную сумму поборов – почти 3 млн грн.
Читайте такжеКогда Зеленский уволит Богдана?"Ребята этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. Просьба: напишите заявление в НАБУ, ну или вломите люлей", — посоветовал Богдан у себя в Facebook.
Большинство пользователей в комментариях такую стратегию поддержали.
"Лучше вломите люлей, а потом напишите заявление", – усовершенствовал совет Богдана пользователь Саша Когут.
"Андрей Богдан, а вы стратег. Сегодня 100 дней, но все СМИ будут теперь обсуждать не Зеленского, а утренний пост Богдана", – с иронией отмечает Вячеслав Балицкий.
"Наверное, призывать к самосуду не очень правильно на месте главы ОП. Но это дело такое", – считает Алексей Иващенко.
- Напомним, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.
- 26 июля глава правительства Владимир Гройсман пообещал, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании.
- 30 июля стало известно, что увольнения Кличко пока не будет: заседание Кабмина отложили. Владимир Гройсман в отпуске, а без него правительство не будет собираться на заседание.
- 31 июля Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА.
- После заявления Богдана о взятке 1 августа сам Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро. По его словам, в этом деле необходимо установить все детали.