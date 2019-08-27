Богдан призвал "вломить люлей" депутату Киевсовета / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан иронично отреагировал на коррупционный скандал, в котором упоминалось его имя.

Дело в том, что СМИ сообщили, что на Троещине депутат Киевсовета от фракции БПП Солидарность Виталия Кличко Сергей Майзель якобы собирает "дань" с собственников киосков. Причем делает это, прикрываясь именем главы ОП: якобы тот уполномочил его на сбор такого несанкционированного налога.

Ссылаясь на слова предпринимателей, журналисты озвучили и месячную сумму поборов – почти 3 млн грн.

Читайте такжеКогда Зеленский уволит Богдана?"Ребята этот "черт" не имеет ко мне никакого отношения. Просьба: напишите заявление в НАБУ, ну или вломите люлей", — посоветовал Богдан у себя в Facebook.

Большинство пользователей в комментариях такую стратегию поддержали.

"Лучше вломите люлей, а потом напишите заявление", – усовершенствовал совет Богдана пользователь Саша Когут.

"Андрей Богдан, а вы стратег. Сегодня 100 дней, но все СМИ будут теперь обсуждать не Зеленского, а утренний пост Богдана", – с иронией отмечает Вячеслав Балицкий.

"Наверное, призывать к самосуду не очень правильно на месте главы ОП. Но это дело такое", – считает Алексей Иващенко.