"День сурка": в США девушка каждый день просыпается 11 июня

Для Райли Хорнер каждый день - 11 июня, и ее память "сбрасывается" каждые два часа / people.com

В США штате Иллинойс есть необычная девушка-подросток, которая словно живет в фильме "День сурка".

Девушка каждое утро просыпается с мыслью, что сегодня 11 июня – день, когда она получила травму, которая кардинально изменила ее жизнь, передает People.

Из-за случайного удара по голове, память девушки "сбрасывается" каждые два часа, она не помнит, что происходило до 11 июня и после.

"У меня есть календарь на моей двери, и я смотрю, сейчас сентябрь, и я такая "Вау", - говорит Райли.

Любопытно, что девушку госпитализировали в больницу после удара, где ей поставили диагноз сотрясение мозга.

"Они ничего не видят. Вы не можете увидеть сотрясение мозга, хотя на МРТ или КТ. Нет кровотечения, нет опухоли", - говорит мать Райли Сара Хорнер.

Однако, после инцидента Райли переживает десятки травм и бесчисленные поездки в больницу.

"У меня нет воспоминаний, и я просто очень напугана", - поделилась девушка.

Она признается, что ей трудно учиться в школе, и ей приходится носить с собой подробные записи, чтобы, когда у нее включится двухчасовой таймер, она могла "освежить" то, что забыла - например, где находится ее шкафчик.

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