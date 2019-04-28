Певица МакSим после ДТП потеряла память

Певица Марина Максимова потеряла память / Фото: Instagram/sokllovamargarita

Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, после ДТП потеряла память, однако медикам удалось стабилизировать ее состояние.

"Была краткосрочная потеря памяти после удара головой, но сейчас все восстанавливается", - заявила представитель и PR-директор Маргарита Соколова в комментарии телеканалу Звезда.

По словам Соколовой, МакSим идет на поправку и у нее прекрасное настроение. Артистку в скором времени намерены транспортировать из заграничной клиники в Москву. Ближайшие концерты певицы перенесены на конец мая и июнь.

Представитель певицы заверила, что самое страшное уже позади, ситуация под контролем, а пострадавшей занимаются лучшие врачи.

Напомним, МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на обратный рейс в Москву на съемки клипа Абонент не доступен.