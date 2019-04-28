Певица МакSим после ДТП потеряла память

Представитель исполнительницы уверяет, что состояние пострадавшей улучшается.
Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, после ДТП потеряла память, однако медикам удалось стабилизировать ее состояние.
"Была краткосрочная потеря памяти после удара головой, но сейчас все восстанавливается", - заявила представитель и PR-директор Маргарита Соколова в комментарии телеканалу Звезда.
По словам Соколовой, МакSим идет на поправку и у нее прекрасное настроение. Артистку в скором времени намерены транспортировать из заграничной клиники в Москву. Ближайшие концерты певицы перенесены на конец мая и июнь.
Представитель певицы заверила, что самое страшное уже позади, ситуация под контролем, а пострадавшей занимаются лучшие врачи.
Напомним, МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на обратный рейс в Москву на съемки клипа Абонент не доступен.