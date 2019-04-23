Певица МакSим попала в серьезное ДТП, опубликованы фото

Певица МакSим попала в серьезную аварию / Скриншот

На днях российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в серьезное ДТП, врачи спрогнозировали, что она будет находиться на реабилитации до 20 чисел мая.

МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на обратный рейс в Москву на сьемки клипа Абонент не доступен, написала менеджер артистки Маргарита Соколова в Instagram.

Менеджер опубликовала фотографии, на которых запечатлена МакSим после аварии, на них видно, что на теле исполнительницы много синяков.

Соколова добавила, что из-за ДТП запланированные концерты МакSим будут перенесены на конец мая, июнь.

"…певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт… Сейчас самое страшное для нас уже позади, и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи…", — отметила менеджер.

Напомним, в конце июня 2018 года певица МакSим объявила о том, что уходит в бессрочный творческий отпуск из-за проблем со здоровьем. Исполнительница отменила концерты, запланированные в нескольких российских городах.