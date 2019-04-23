Певица МакSим попала в серьезное ДТП, опубликованы фото

Певица МакSим пострадала в результате аварии, ее концерты перенесут.
На днях российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в серьезное ДТП, врачи спрогнозировали, что она будет находиться на реабилитации до 20 чисел мая.
МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на обратный рейс в Москву на сьемки клипа Абонент не доступен, написала менеджер артистки Маргарита Соколова в Instagram.
Менеджер опубликовала фотографии, на которых запечатлена МакSим после аварии, на них видно, что на теле исполнительницы много синяков.
Соколова добавила, что из-за ДТП запланированные концерты МакSим будут перенесены на конец мая, июнь.
"…певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт… Сейчас самое страшное для нас уже позади, и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи…", — отметила менеджер.
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Дорогие друзья и коллеги! Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа "Абонент не доступен". Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое востановление,но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется. P.S. Я открыта для комментариев для СМИ и по возможности буду держать вас в курсе происходящего.
Напомним, в конце июня 2018 года певица МакSим объявила о том, что уходит в бессрочный творческий отпуск из-за проблем со здоровьем. Исполнительница отменила концерты, запланированные в нескольких российских городах.