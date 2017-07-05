Певица МакSим попала в чистилище "Миротворца"

Исполнительница сегодня пополнила базу организации.
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в "чистилище" организации "Миротворец".
Исполнительницу занесли в базу сегодня — 5 июля, говорится на сайте активистов.
По их данным, Абросимова сознательно нарушила государственную границу Украины.
"Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", — такие обвинения выдвинуты артистке.
Ранее базу "Миротворца" пополнили российские певцы — экс-участник дуэта Smash Влад Топалов, лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев (Панфилов), а также бывший солист Hi-Fi Митя Фомин.