Ученые пояснили, как высокое давление связано с потерей памяти

Контроль давления поможет сохранить память / Фото: newsru.co.il

Ученые в результате ряда исследований выявили, что повышение артериального давления негативно сказывается на работе мозга и может привести к потере памяти.

Специалисты из Британии проанализировали данные 20 тысяч человек, сообщает Neurology.

Исследователи обращали повышенное внимание на скачки кровяного давления, игнорируя иные заболевания. В итоге выяснилось, что 1,5 тысячи человек имеют проблемы с памятью, а 10 тысяч регулярно принимают препараты, чтобы поддерживать самочувствие.

Читайте такжеУченые указали на причину нарушения обмена веществУченые полагают, что повышенное давление негативно сказывается на памяти человека. Так, при показаниях 140/90 и каждый подъем стрелки тонометра на 10 пунктов повышает угрозу нарушения работы мозга на 7%.

Проблемы с памятью у гипертоников начинаются после 45 лет. Из-за высокого артериального давления ослабляются мелкие артерии головного мозга, что провоцирует травмы на небольших участках.

Специалисты надеяться, что в будущем корректировка кровяного давления поможет людям бороться с ухудшением памяти.

Напомним, ученые с помощью татуировок в скором будущем начнут выявлять коварные недуги.