Ученые начнут выявлять опасные заболевания по татуировкам

Татуировка будет сигнализировать о заболевании / Фото: Pixabay

Ученые с помощью татуировок в скором будущем начнут выявлять коварные недуги.

Как утверждают научные сотрудники из Мюнхенского технического университета, созданные по определенной технологии тату смогут выполнять функцию индикатора состава крови. При этом рисунок не будет иметь различий, сообщает Angewandte Chemie.

Исследователи проводили эксперимент на коже свиньи, которую мастера нередко используют для приобретения опыта. На нее были нанесены тату из метилового и бромтимолового красителей и фенолфталеина, которые реагируют на колебания кислотности. При заболевании красители изменяли цвет с желтого на синий.

Читайте такжеУченые указали на причину нарушения обмена веществУченые выяснили, что соединительно-тканном слое кожи располагаются все кровеносные сосуды, лимфатические узлы, а также потовые и сальные железы и нервные окончания. Специалисты намерены размещать под кожей три сенсора для контроля кислотно-щелочного баланса, уровня глюкозы в крови и измерения уровня такого белка, как альбумин.

Новая технология выявления заболеваний по тату станет находкой для диабетиков и пациентов, которые страдают от почечной недостаточности. Расшифровать татуировку поможет приложение для смартфона, достаточно лишь будет поднести его к рисунку.

Напомним, ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что отсутствие четкого режима сна провоцирует у человека нарушение обмена веществ.