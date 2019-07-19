Ученые озвучили особенное свойство оливкового масла

Оливковое масло очищает артерии / Фото: zeusoll.ru

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что оливковое масло даже при редком использовании способствует очищению артерий и более чем на треть снижает риск развития инсульта.

Исследователи из Университета Бордо во Франции установили, что оливковое масло очень эффективно очищает артерии.

Специалисты изучали на протяжении пяти лет медицинские карты более 7 600 человек пациентов в возрасте 65 лет и фиксировали положительные изменения.

Читайте такжеУченые указали на причину нарушения обмена веществНаучный эксперимент продемонстрировал, что люди, которые часто или время от времени используют для приготовления домашних блюд оливковое масло, на 41% реже подвергаются инсультам. Например, продукт можно использовать лишь для заправки салат. Это позволит снизить угрозу острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Результаты сравнивали с данными пациентов, которые оливковое масло полностью игнорируют.

Также этот важный продукт позволяет снизить риски развития диабета, гипертонии, ожирения. Ученые отмечают, что чрезмерно частое употребление оливкового масла не несет пользу, поскольку оно достаточно калорийное.

Напомним, эксперт утверждает, что много "витамина молодости" — витамина Е — содержится в растительных маслах, необработанных овощах и зерновых продуктах.