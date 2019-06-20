Диетолог сказала, в каких продуктах много "витамина молодости"

Витамина Е много, в частности, в растительных маслах, сообщила диетолог / iPhones

Много "витамина молодости" — витамина Е — содержится в растительных маслах, необработанных овощах и зерновых продуктах.

Витамин Е разрушается при воздействии на продукт света и тепла, написала диетолог Светлана Фус в Instagram.

По словам эксперта, максимальное количество этого витамина после обработки сохраняется в растительных маслах холодного отжима, поэтому они считаются более полезными.

"Суточная потребность взрослого человека в витамине Е составляет около 15 мг. Такое количество содержится в 30 г подсолнечного масла или в 100 г оливкового. Но это не значит, что мы должны набирать необходимое количество витамина Е только из этих источников", — отметила Фус.

Также диетолог рассказала об основной пользе витамина Е для организма: витамин — мощный антиоксидант и кардиопротектор, участвует в синтезе разных гормонов, обладает противовоспалительными свойствами и повышает иммунитет.

Ранее кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко сообщил, что чистый авитаминоз почти не встречается, и он в него не верит, поскольку сейчас люди могут разнообразить рацион в любое время года.