"Нехватка витамина": эксперт назвал возможную причину нежелания работать

Человек может не хотеть работать из-за нехватки витамина B, сообщил эксперт / Хроника.инфо

Кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко сообщил, что сонливость и нежелание работать, как правило, свидетельствуют о дефиците в организме витамина B.

Прыщи на коже могут указывать на нехватку витамина C, рассказал эксперт в эфире Oboz TV.

По словам собеседника, чистый авитаминоз почти не встречается, и он в него не верит, потому что сейчас люди могут разнообразить рацион в любое время года.

Также Сидоренко сказал, что не стоит принимать витамин C для профилактики, поскольку из-за него повышается свертываемость крови.

"Кроме того, витамин C — это аскорбиновая кислота, и, если у вас повышенная кислотность, будете добавлять кислоту", — добавил кандидат наук. Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун писала, что в случае передозировки витамином С у мужчин резко подскакивает риск образования камней в почках.