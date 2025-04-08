Станут ярко-белыми за 5 минут: лайфхак, как легко помыть швы между плиткой

Одно домашнее средство может легко и быстро очистить грязные пятна на швах между плиткой.

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Как помыть швы между плиткой / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сделать швы между плиткой белыми

Какие средства подойдут для очистки швов

На швах между плиткой часто можно увидеть плесень и известковый налет. Многие хозяйки сталкиваясь с этой проблемой думают, что помогут только "агрессивные" средства, но это не так.

Главред решил разобраться, как почистить швы между плиткой в ванной комнате.

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Средство для удаления грязи из швов между плиткой

Джейден Коупленд - гуру уборки, поделилась простым рецептом очистителя, который можно сделать своими руками, чтобы без особых усилий удалить пятна на швах, пишет express.co.uk.

По ее словам, чтобы сделать линии затирки снова ослепительно белыми, нужно смешать три природных компонента: пищевую соду, средство для посуды и перекись водорода.

Щелочные свойства пищевой соды делают ее мощным средством для растворения кислого жира или мыльного налета.

Перекись водорода подходит для отбеливания и осветления швов без использования агрессивных химических веществ.

Как приготовить средство для очистки швов между плиткой

Просто смешайте две части перекиси водорода, одну часть пищевой соды и две чайные ложки средства для мытья посуды в пустой бутылке с распылителем. После этого распылите раствор на линии швов и дайте ему подействовать в течение 5-10 минут.

"Достаточно лишь несколько раз почистить каждую линию, чтобы увидеть разницу, и вы буквально увидите, как она белеет и светлеет прямо на ваших глазах", - подчеркнула эксперт.

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

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