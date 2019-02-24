Супрун нещадно прошлась по мифу о лимонах и витамине С

Лимоны / Ziv.ru

В случае передозировки витамином С у мужчин резко подскакивает риск образования камней в почках.

Соответствующее сообщение опубликовала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, миф об антипростудных свойствах лимона создал в 70-е годы XX века двукратный нобелевский лауреат Лайнус Полинг, открыватель витамина С. Он написал несколько книг, разошедшихся большими тиражами, в которых преувеличил свойства аскорбиновой кислоты. Дальнейшие исследования не подтвердили пользу витамина С в лечении простуды.

"Витамин С не способен уменьшить частоту простуд у населения, поэтому нет причин дополнительно его потреблять. Впрочем, дополнительный витамин С действенный при значительных физических нагрузок, например, для марафонцев", - написала чиновница.

Напомним, ранее Супрун прокомментировала миф о полезности кактусов возле компьютеров. Позднее она сорвала покровы со вредности сквозняков для здоровья.