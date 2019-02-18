С температурой - в школу: Супрун вернулась к "фирменным" советам

18 февраля 2019, 09:11

По ее словам, ребенок может посещать учебное заведение при условии, что его осмотрел врач.

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун / УНИАН

Временно восстановленная в должности и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что дети при температуре, кашле и насморке могут посещать школу и садик.

"По рекомендациям Американской академии педиатрии, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни, не является помехой для посещения садика или школы", - написала Супрун в Facebook.

По ее словам, ребенок может посещать учебное заведение при условии, что его осмотрел врач. Если температура сама по себе без приема лекарственных препаратов ниже 38 градусов, ребенок активный и хорошо себя чувствует, то, утверждает Супрун, он может пойти в школу.

"Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк, или больное горло - веская причина оставить ребенка дома", - отметила Супрун.

5 февраля окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

Окружной административный суд Киева ранее рассматривал подобные иски против команды и.о. главы Минздрава и не удовлетворил ни один из них.

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной.

Позже Кабмин принял распоряжение, позволяющее Супрун исполнять обязанности главы Минздрава, кроме исключительных полномочий.

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Украина температура Минздрав насморк Ульяна Супрун
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