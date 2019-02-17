Еще один нардеп вкатил иск Супрун

17 февраля 2019, 15:51

Иск касается незаконного назначения Ульяны Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения.

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун / dsnews.ua

Против исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун подали еще один судебный иск.

Соответствующие документы в суд подал народный депутат от фракции Радикальной партии Алексей Ленский.

Как подчеркнул замглавы фракции РП Андрей Лозовой, иск его однопартийца касается незаконного назначения Ульяны Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения, передает Главком.

"К Супрун можно по-разному относиться, но в Украине должен быть один закон для всех. Кабмин назначает исполняющего обязанности министра. Тогда Кабинет министров назначил Сурпун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон. Если же премьер так ее защищает, пусть внесет кандидатуру в парламент и коалиция проголосует", - заявил он.

Как известно, 14 февраля Окружной административный суд Киева отменен запрет Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Ранее Кабмин принял распоряжение, позволяющее Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

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суд Минздрав Ульяна Супрун
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