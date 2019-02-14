Дело Супрун: суд принял решение по отстранению и.о. министра здравоохранения

Ульяна Супрун / УНИАН

В четверг, 14 февраля, Окружной административный суд Киева принял решение по делу об отстранении Ульяны Супрун от обязанностей министра здравоохранения.

Решением судьи Сергея Каракашьяна, Супрун отменен запрет исполнять обязанности министра здравоохранения.

Он подчеркнул, что в текущих обстоятельствах отсутствуют основания обеспечения административного иска, которые были применены определением суда от 5 февраля, и поэтому подлежат отмене по инициативе суда.

В то же время Каракашьян отметил, что защита Супрун не предоставила суду доказательства отсутствия у нее двойного гражданства, а апеллировала к поддержке членов Кабинета Министров.

Щойно Окружний адміністративний суд за власною ініціативою скасував свою ж ухвалу, яка блокувала роботу @MoH_Ukraine. — Уляна Супрун (@usuprun) February 14, 2019

Накануне Кабмин принял распоряжение, позволяющее Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.