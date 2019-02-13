Супрун разрешили выполнять обязанности и.о. главы Минздрава

Ульяна Супрун / УНИАН

Кабмин принял распоряжение, позволяющее Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава, кроме исключительных полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Чтобы обеспечить непрерывность работы Минздрава Украины, сегодня, 13 февраля, Кабинет Министров Украины принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения доктору Ульяна Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина, определенных постановлением правительства от 17 июля 2003 № 1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия", - говорится в сообщении.

В МОЗ добавили, что на пятницу, 15 февраля, назначено очередное рассмотрение иска нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука об отсутствии у Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения.

"Заседание состоится в 14.50 в Окружном административном суде. Киева", - добавили в МОЗ.

Во вторник, 5 февраля, лидер "Радикальной партии", кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

Окружной административный суд Киева ранее рассматривал подобные иски против команды и.о. главы Минздрава и не удовлетворил ни один из них.

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной.