Супрун прокомментировала миф о полезности кактусов возле компьютеров

Фотожаба от и.о министра/ Facebook/ulanasuprun

Кактусы не поглощают электромагнитное излучение от мониторов компьютеров и никак не помогают уберечь от этого человека.

Соответствующую информацию обнародовала на своей странице в Facebook и.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, популярный миф гласит, что кактусы поглощают электромагнитное излучение, которое якобы в громадном количестве поступает от монитора компьютера.

Как утверждает Супрун, не существует ни одного научного исследования, которое бы подтверждало или опровергало данный миф. Ученые даже не признают это гипотезой и достаточным основанием для проведения любого исследования", − заявила чиновница.

Напомним, ранее Ульяна Супрун разрушила мифы о профилактике глистов, и психическом здоровье, а также давала советы по преодолению раздражения и стресса.