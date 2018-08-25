Ученые поставили под сомнение миф о пользе кокосового масла

Кокосовое масло можно употреблять лишь в малых количествах / Фото: 062.ua

Кокосовое масло в последнее время приобрело значительную популярность среди поклонников разнообразных диет, однако исследователи полагают, что данный продукт не имеет такой разрекламированной пользы.

Ученые из Гарвардского университета заявляют после ряда экспериментов, что продукт для употребления в пищу является опасным.

Профессор университета Карин Михельс полагает, что кокосовое масло содержит 80-90% насыщенного жира, который повышает уровень холестерина в организме, а с ним – и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление этого продукта приводит к возникновению опухолей.

Исследователи пришли к выводу, что насыщенного жира содержится в нем вдвое больше, чем в сале, и на 60% больше, чем в говядине. Ученый назвал кокосовое масло "чистым ядом" из-за широкого и обильного потребления и содержания в нем так называемого "вредного" холестерина.

Употреблять кокосовое масло можно, однако в очень малых количествах. Ученые настаивают на необходимости употреблять продукты и масла, богатые ненасыщенными жирами, так называемым "хорошим" холестерином. Это может быть оливковое масло или подсолнечное масло.

Напомним, как выяснили ученые из Стэнфордского университета, после хлопьев с молоком на завтрак даже у абсолютно здоровых людей начинаются резкие скачки уровня сахара в крови, а это очень опасно.