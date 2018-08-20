Какие продукты нельзя совмещать между собой

20 августа 2018, 04:23

К примеру, знаменитый салат "Капрезе" – далеко не самый полезный на свете.

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Картофель и помидоры плохо сочетаются друг с другом. / 1zoom.ru

Даже полезные сами по себе продукты способны навредить организму, если соединить плохо сочетающиеся между собой ингредиенты в одном блюде.

К примеру, помидоры отлично сочетаются с оливками (такой "дуэт" – отличная профилактика онкозаболеваний), луком и растительным маслом. Однако добавить в блюдо с помидорами белый сыр – плохая идея. То есть знаменитый салат "Капрезе" – далеко не самый полезный на свете, так как усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Также помидоры не сочетаются с:

  • хлебом;
  • крупами;
  • зернобобовыми – горохом, фасолью, чечевицей и бобами;
  • картофелем;
  • молоком;
  • кондитерскими изделиями;
  • сахаром.

Кроме того, сыр не сочетается с мясом (фосфор из сыра замедляет усвоение цинка из мяса), а мясо – с макаронами (такое сочетание повышает риск вздутия живота и сильного брожения).

Следующее анти-сочетание – картофель и яйца. Жареная картошка итак полна канцерогенами и крахмалом. Усиливать такую концентрацию белком – опасно для здоровья. К тому же минералы из картофеля могут негативно сказаться на усвоении кальция и железа, которые содержатся в яйцах.

Молоко в свою очередь не сочетается ни с чем, кроме разве что кофе.

Ранее ученые выяснили, чем опасно вегетарианство. Медики рекомендуют употребляющим исключительно растительную пищу людям тщательно контролировать объемы употребляемых витаминов и, при необходимости, принимать витаминные добавки.

Напомним, ученые назвали десять блюд, которые больше всего вредят организму. Причем ряд блюд рекламируются как диетические.

Также медики объявили вареный рис опасным для здоровья. При варке продукта уничтожаются не все патогенные микроорганизмы.

Ранее ученые заявили, что соки несут смертельную угрозу для здоровья. Исследование заняло 6 лет.

Также ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма. Одним из наиболее коварных плодов исследователи называют грейпфрут.

Кроме того, ученые выяснили, что фрукты и овощи вредят здоровью. Озвучен список наиболее опасных ягод, фруктов и овощей.

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