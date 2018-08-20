Какие продукты нельзя совмещать между собой

Картофель и помидоры плохо сочетаются друг с другом. / 1zoom.ru

Даже полезные сами по себе продукты способны навредить организму, если соединить плохо сочетающиеся между собой ингредиенты в одном блюде.

К примеру, помидоры отлично сочетаются с оливками (такой "дуэт" – отличная профилактика онкозаболеваний), луком и растительным маслом. Однако добавить в блюдо с помидорами белый сыр – плохая идея. То есть знаменитый салат "Капрезе" – далеко не самый полезный на свете, так как усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Также помидоры не сочетаются с:

хлебом;

крупами;

зернобобовыми – горохом, фасолью, чечевицей и бобами;

картофелем;

молоком;

кондитерскими изделиями;

сахаром.

Кроме того, сыр не сочетается с мясом (фосфор из сыра замедляет усвоение цинка из мяса), а мясо – с макаронами (такое сочетание повышает риск вздутия живота и сильного брожения).

Следующее анти-сочетание – картофель и яйца. Жареная картошка итак полна канцерогенами и крахмалом. Усиливать такую концентрацию белком – опасно для здоровья. К тому же минералы из картофеля могут негативно сказаться на усвоении кальция и железа, которые содержатся в яйцах.

Молоко в свою очередь не сочетается ни с чем, кроме разве что кофе.

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