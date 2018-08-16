Ученые выяснили, чем опасно вегетарианство

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В Великобритании группа ученых из Оксфордского университета установила, к чему может привести человеческий организм строгое вегетарианство.

Такое сообщение опубликовали в западных специализированных СМИ. Согласно обнародованным данным, от употребления исключительно растительной еды масса и объем головного мозга всерьез уменьшается.

Ученые связывают такой эффект с возникающим в случае вегетарианства дефицитом животного белка организм человека подвергается необратимым патологическим изменениям. Кроме того, все без исключения вегетарианцы сталкиваются с нехваткой витамина «В12».

Медики рекомендуют употребляющим исключительно растительную пищу людям тщательно контролировать объемы употребляемых витаминов и, при необходимости, принимать витаминные добавки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали десять блюд, которые больше всего вредят организму.