Кто настоящая жена: тест на IQ нужно пройти за 7 секунд

Если вы готовы устроить тренировку для мозга прямо сейчас, то попробуйте разобраться с новым тестом на IQ.

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Все, что нужно сделать, это за 7 секунд определить настоящую жену мужчины. / Фото: Brightside

Головоломки - это не просто возможность весело провести время с друзьями, но и прекрасный способ проверить интеллект и навыки критического мышления. Такие задачи стимулируют логическое и аналитическое мышление, распознавание образов и память.

Эксперты предполагают, что люди, которые регулярно решают такие головоломки, как правило, обладают более активным мозгом и лучше справляются с решением задач, передает jagranjosh.

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Если вы готовы устроить тренировку для мозга прямо сейчас, то попробуйте разобраться с новым тестом на IQ.

Итак, на фотографии изображены татуированный мужчина и три женщины. Одна из них — жена мужчины. Сможете ли вы найти ее за 7 секунд?

Вы узнали жену мужчины среди трех женщин? Если да, то вы чрезвычайно умны, у вас высокий IQ и отличная наблюдательность. Если нет, то продолжайте искать. Тщательно просмотрите изображение и посмотрите, сможете ли вы найти на нем какие-либо подсказки.

Правильный ответ. Жена мужчины — дама в фиолетовом платье. Посмотрите на ее палец: на левой руке у нее обручальное кольцо, такое же, как и у мужчины.

Правильный ответ на головоломку / Фото: Brightside

Если вы готовы еще раз проверить свои способности, то ранее Главред предлагал найти спрятанного человека на картинке всего за пять секунд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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