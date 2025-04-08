"Махоуни из Полицейской академии" Стив Гуттенберг разводится с женой - детали

Кратко:
- Стив Гуттенберг и Эмили Смит были в отношениях 11 лет
- После 6 лет в официальном браке актер подал на развод
В восьмидесятых миляга Кэри Махоуни, которого в "Полицейской академии" сыграл Стив Гуттенберг, влюбил в себя десятки тысяч женщин. Сейчас актеру уже 66 лет, и он стремительно катится по пути второго развода.
Как сообщает издание TMZ, 4 апреля артист лично явился в суд и подал заявление о разрыве шестилетнего брака с репортером Эмили Смит. В графе причины Стив указал стандартные "непримиримые разногласия". Отмечается, что Гуттенберг готов выполнять договоренности брачного контракта, согласно которым он обязуется выплачивать Смит алименты, хотя общих детей пара не имеет.
Стив Гуттенберг и Эмили Смит познакомились на свидании в слепую в 2014 году. Помолвка состоялась на Рождество 2016-го года. Стив и Эмили поженились в январе 2019 года и вместе воспитывали кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Грэйси. Проблемы в отношениях у пары, вероятно, начались около года назад - еще в январе 2024 года актер публиковал фото со свадьбы, и поздравлял жену с годовщиной.
Эмили Смит - вторая жена Стива Гуттенберга. С 1988 по 1992 год он находился в браке с моделью Дениз Бикслер.
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Кто такой Стив Гуттенберг?
Стив Гуттенберг - американский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Стал известным в 1980-х, после серии главных ролей в голливудских фильмах, включая "Кокон", "Трое мужчин и младенец", "Полицейская академия" (сержант Махоуни) и "Короткое замыкание". Стив Гуттенберг имеет именную звезду на аллее славы в Голливуде, сообщает Википедия.
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