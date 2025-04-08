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Удар по Кривому Рогу: США в ООН упрекнули РФ за нарушение обязательств

Виталий Кирсанов
8 апреля 2025, 23:59
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Посол США выразила соболезнования семьям погибших от удара по Кривому Рогу.
США в ООН упрекнули РФ за нарушение обязательств
США в ООН упрекнули РФ за нарушение обязательств / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказала Дороти Ши:

  • Баллистическая ракета имела кассетную боеголовку
  • Призываем Россию и Украину выполнить свои обязательства

Соединенные Штаты Америки не будут терпеть недобросовестные переговоры о прекращении войны или нарушение обязательств по перемирию в Украине. Об этом во время выступления на брифинге Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине заявила посол США Дороти Ши.

Она выразила соболезнования семьям погибших от удара по Кривому Рогу, отметив, что баллистическая ракета имела кассетную боеголовку.

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Посол напомнила, что Вашингтон предложил Киеву и Москве всеобъемлющее прекращение огня. Украинская сторона согласилась на это предложение, однако россияне настаивали на перемирии только на объектах энергетической инфраструктуры и в Черном море. Украина согласилась и на это.

Ши подчеркнула, что для достижения мира и Украина, и Россия должны полностью выполнить обязательства по прекращению огня, которые они взяли на себя в Эр-Рияде:

"Мы призываем Россию и Украину выполнить свои обязательства. Мир наблюдает за этим. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и продемонстрировать, что их приверженность миру является реальной. В частности, мы призываем Российскую Федерацию помнить, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, и казни военнопленных могут повредить мирным усилиям и всем зависящим от них дискуссиям".

Удар РФ ракетой по Кривому Рогу 4 апреля - что известно

Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

Погибли 20 человек, более 70 человек были ранены. Среди погибших - 9 детей, также 12 детей получили ранения.

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