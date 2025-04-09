"Цветущий в ночи жасмин": как выглядит могила Дэвида Линча

Дженнифер Линч, дочь режиссера, показала его последнее пристанище.

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Дэвид Линч умер - как выглядит могила режиссера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thinkajen

Кратко:

Дэвид Линч умер в январе 2025 года

Старшая дочь режиссера показала его место упокоения

Легендарный американский режиссер Дэвид Линч умер 16 января 2025 года в возрасте 78 лет. Пять лет он боролся с эмфиземой легких, которая в конечном итоге и загубила его.

Через три месяца после смерти Линча его старшая дочь, также режиссер Дженнифер Чемберс Линч, показала, как выглядит могила отца. В своем блоге в Instagram она сообщила, что последнее пристанище режиссер обрел на кладбище "Hollywood Forever", рядом с другими голливудскими знаменитостями и теми, кто при жизни имел отношение к миру шоу-бизнеса.

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"Посещайте его, когда будет возможность. Я буду (там)", - написала Дженнифер.

Примечательно, что единственная фраза на надгробной плите Дэвида Линча, кроме его полного имени и дат жизни и смерти, это "цветущий в ночи жасмин". Именно этот образ, цветок и его аромат, ассоциировались у режиссера с Лос-Анджелесом, который он так любил, и Золотым веком Голливуда, об утрате которого скорбел.

"Знаете, летней ночью, а может, больше похожей на весеннюю, вы можете приехать в определенные места Лос-Анджелеса, и, если вы почувствуете запах цветущего в ночи жасмина, вы можете почти увидеть Кларка Гейбла или Глорию Свонсон. Золотой век Голливуда все еще живет в некоторых ощущениях здесь, в ДНК города", - рассказывал он в 2016 году в интервью для издания Another.

Дэвид Линч умер - как выглядит могила режиссера / instagram.com/thinkajen

Дженнифер Линч - старшая из четырех детей Дэвида Линча, и пошла по стопам отца. Она появилась в на свет в 1968 году в браке (1967-1974) режиссера с Пегги Ленц. С 1977 по 1987 года Линч был женат на Мэри Фиск, которая в 1982 году родила ему сына - Остина Джека. С 1991 и по 2006 год Линч состоял в фактическом браке со своим монтажером Мэри Суини (в официальном браке они прожили лишь 2 месяца). В 1992 году у пары появился сын Райли. Четвертый и самый младший ребенок, дочь по имени Лула Богиния, появился на свет в 2012 году. Счастье позднего отцовства Дэвиду Линчу подарила актриса Эмили Стоуфл, его свадьба с которой состоялась в 2009 году. В 2023 году Стоуфл подала на развод, но на момент смерти режиссера судебные разбирательства еще не закончились.

Дэвид Линч со старшей дочерью Дженнифер / instagram.com/thinkajen

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Кто такой Дэвид Линч? Дэвид Линч - американский режиссер. Лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019), а также "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, пяти премий "Сезар" и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Для его стиля творчества характерны нетривиальные, нелинейные сюжеты с элементами сюрреализма и символизма. Наиболее известные рабты: "Голова-ластик", "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя", "Малхолланд Драйв" и сериал "Твин Пикс".

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