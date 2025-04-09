"Простуда" или "застуда" - как правильно: учитель объяснила ошибку

Не все знают, какое из этих слов правильно использовать.

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"Простуда" или "застуда" - как правильно/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "простуда" или "застуда"

Какой ошибки стоит избегать

Нередко, когда мы говорим, что человек простудился и недомогает, возникает вопрос, как правильно называть это состояние на украинском языке - "простуда" или "застуда".

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" объяснила, как правильно говорить в таком случае.

"Один из зрителей возмущается, что слышит иногда на разных каналах, как журналисты говорят слово "простуда". Он говорит, что такого слова нет, есть только слово "застуда" - "застудитися", "застуджений". Заглядываем в словарики. Слово "простуда" есть, как и "простудитися", и "простуджений". "Простуда" и "застуда" - это слова, синонимы. Используем оба", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "простуда" или "застуда":

Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.

Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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