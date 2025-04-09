"Простуда" или "застуда" - как правильно: учитель объяснила ошибку

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "простуда" или "застуда"
- Какой ошибки стоит избегать
Нередко, когда мы говорим, что человек простудился и недомогает, возникает вопрос, как правильно называть это состояние на украинском языке - "простуда" или "застуда".
Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" объяснила, как правильно говорить в таком случае.
"Один из зрителей возмущается, что слышит иногда на разных каналах, как журналисты говорят слово "простуда". Он говорит, что такого слова нет, есть только слово "застуда" - "застудитися", "застуджений". Заглядываем в словарики. Слово "простуда" есть, как и "простудитися", и "простуджений". "Простуда" и "застуда" - это слова, синонимы. Используем оба", - пояснила учитель.
Смотрите видео о том, как правильно говорить - "простуда" или "застуда":
Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.
Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.
Вас также может заинтересовать:
- Где 3 различия между детьми: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро
- Где 3 различия между девушками: только единицы найдут их за 37 секунд
- Только люди с "зрением орла" найдут 7-го человека: принадлежите ли вы к супер-интеллектуалам
Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред