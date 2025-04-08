Лишил окончательно: король Чарльз снова оттолкнул Гарри

Принц Гарри был в нескольких шагах от того, чтобы встретится со своим отцом.

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Гарри не встретился с отцом в Великобритании / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Кратко:

Что снова произошло между отцом и сыном

Что говорят британские журналисты

40-летний герцог Сассекский прилетел в Великобританию перед своим выступлением в Высоком суде в Лондоне в воскресенье, 6 апреля.

Как пишет британский таблоид The Sun, его прибытие произошло всего за несколько часов до того, как 76-летний Чарльз вылетел в Италию с королевой Камиллой на четыре дня официальных мероприятий.

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В этом контексте, стали расти предположения о том, увидит ли герцог своего отца во время поездки.

Принц Гарри / ua.depositphotos.com

В последний раз пара виделась, в феврале прошлого года, когда монарх объявил о своем диагнозе рака и принц Гарри примчался на встречу с отцом.

Теперь же, стало известно, что отец и сын не встречались до того, как король отправился с государственным визитом. По сети тут же поползли слухи, что король не захотел встречаться с сыном и лишил его своего внимания окончательно. Однако, что же случилось на самом деле - так и останется за кулисами Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл и принц Гарри живут теперь в США / instagram.com/meghan

Посол Великобритании в Италии Эдвард Ллевеллин сказал о поездке Чарльза: "Их визит укрепит близость между нашими народами. Их любовь к вещам, которые ценят итальянцы — культура, еда, наследие — находит здесь очень глубокий отклик".

Тем временем в Лондоне Гарри прибыл в Высокий суд для подачи апелляции после того, как проиграл дело о государственной безопасности, находясь в Великобритании.

Принц Гарри и Меган Маркл / ua.depositphotos.com

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Как ранее писал Главред, ранее впечатляющее появление появление принцессы Уэльской на этой неделе заставило королевского эксперта Ричарда Эдена вспомнить первый момент встречи с Кейт.

Ранее также стало известно о том, что принц Уильям отправился за границу без Кейт Миддлтон в свою первую международную поездку в этом году. Принц Уэльский объявил в среду, что он выполнит свои обязанности главнокомандующего Мерсийского полка, отправившись в Эстонию.

Принц Гарри / инфографика: Главред

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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