Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред

Чем опасны хлопья с молоком на завтрак.

Многие из-за отсутствия времени по утрам или из любви к сладенькому привыкли завтракать хлопьями с молоком. Готовить их легко, быстро, да и блюдо получается вкусным – но неполезным.

Как выяснили ученые из Стэнфордского университета, после такого завтрака даже у абсолютно здоровых людей начинаются резкие скачки уровня сахара в крови, а это очень опасно, пишет Zdorovia.

Дело в том, что несмотря на то, что хлопья, как правило, изготовлены из цельнозерновых злаков – наряду с разрекламированными витаминами, минералами и клетчаткой они также содержат много сахара.

В результате хлопья с молоком на завтрак влекут за собой даже более сильные прыжки уровня сахара в крови, чем бутерброд с арахисовым маслом.

Такие сахарные скачки чреваты метаболическими расстройствами, а также резким чувством голода и, соответственно, приводят к набору веса. К слову…

Хлопья с молоком: калорийность

Самыми калорийными считаются пшеничные хлопья и хлопья «смесь пяти злаков» – 357 и 350 Ккал/100 г. Самые низкокалорийные из них – ржаные – 298 Ккал. Но это если речь идет о продукте в сухом виде – запаренные «весят» меньше, около 120-130 Ккал.

Если говорить о порции хлопьев с молоком (примерно 125-150 г хлопьев + стакан молока), то ее калорийность составляет порядка 530-560 Ккал.

Напомним, диетолог объяснила, каким должен быть мужской завтрак. С утра лучше не есть жирную, острую и соленую пищу.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.