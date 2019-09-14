Разрыв шаблона: Зеленский внезапно сыграл самого себя в пародии Квартала 95 - видео

14 сентября 2019, 08:32

Изюминкой вечеринки стал момент, когда Юрий Великий, за которым закреплена роль самого Зеленского в Квартале, внезапно пригласил президента Украины на сцену.

Владимир Зеленский на конференции YES
Владимир Зеленский сыграл самого себя в пародии Квартала 95 / пресс-служба президента Украины

В пятницу, 13 сентября, на закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES) выступил Квартал 95.

По информации, перед президентом Украины Владимиром Зеленским, чиновниками и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который теперь пародирует самого Зеленского.

Изюминкой вечеринки стал момент, когда Юрий Великий, за которым закреплена роль самого Зеленского в Квартале, внезапно пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика.

В результате Зеленский сыграл самого себя, у них с Великим получилась небольшая комическая импровизация, президент переводил немного не то, что говорил пародист, передает LB.ua.

Отметим, в комментарих под видео граждане пишут, что это реально "разрыв шаблона".

Но не обошлось и без критики.

"А навіщо цей другосортний гумор на міжнародній конференції? Я ще можу зрозуміти коли ЦЕ дивиться недалекий люмпен вдома по телевізору, регоче і попиває пивасик з АТБ. Але все ж нашим партнерам з закордону гумор рівня 95 кварталу не зайде", - высказался некий Николас.

"Наш любимый ПРЕЗИДЕНТ !!!! Настоящий народный ПРЕЗИДЕНТ !!! А завидюшники подавитесь своей желчью !!!!", - парировал некто под ником Светлая.

Читайте также"Воплощать свои мечты": Елена Зеленская выступила на форуме YESНапомним, ранее сообщалось,  на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) президент Украины Владимир Зеленский заявил, что врагами счастья Украины являются война, бедность, коррупция и зависть.

"Какую страну мы должны построить, что нужно ей для счастья? Все просто: преодолеть врагов - и речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего украинского счастья: это война, бедность, коррупция и, извините, зависть", - заявил президент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
выступление Владимир Зеленский вечеринка Квартал-95 новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:41
Почему парламент умер
08:32
Разрыв шаблона: Зеленский внезапно сыграл самого себя в пародии Квартала 95 - видео Видео
08:25
"Смертельная пятница 13": возле Крымского моста погиб рабочий
08:08
"Посредники Путина" Меркель и Макрон будут "выкручивать руки" Зеленскому - Кучма Видео
07:48
Девушка Павла Розенко заинтриговала интимным фото
07:37
"Нормандская четверка" перенесла встречу и "Минск-3" подписан не будет - Пристайко Видео
07:16
Эксперты назвали продукты-"убийцы" молодости
06:56
Слуга народа рискует стать аналогом путинской Единой России мнение
06:47
"Бл*дище старая": голую Успенскую раскритиковали за интимное фото
06:34
Без него власть Путина рухнет: астролог рассказал, кто нужен российскому президенту
06:09
Осеннее равноденствие 2019: когда начинается и какие чудеса бывают в этот день
05:49
Итальянка – самая эффектная стрижка 2019-2020, которая подходит всем – 44 фото Фото Видео
05:24
Нибиру низвергла на Землю ядовитых рыбозомби: мятеж пришельцев начался - уфологи
05:02
Стало известно, какие знаки Зодиака самые гордые Видео
04:34
Как подобрать макияж под очки: визажисты дали дельные советы
04:10
"Хуже Дарта Вейдера!": Трамп опозорился, неожиданно забыв о сыне Видео
03:22
Даже мост не помог: туристический сезон в Крыму стал худшим за три года
03:07
Доктор Комаровский сказал, сколько мать должна посвятить только новорожденному Видео
02:38
Ученые назвали причину таинственных смертей от вейпа Видео
01:55
Дикий треш в России: на Урале устроили турнир палачей Видео
01:41
"Воплощать свои мечты": Елена Зеленская выступила на форуме YES Видео
01:08
Сердце "заплыло жиром" и отказало: англичанка закормила сына до смерти
00:39
Газпрому запретили использовать газопровод OPAL для поставок газа в ЕС
00:22
С Днем физкультурника: поздравления в прозе, стихах и прикольные открытки Фото
13 сентября, пятница
23:46
"Войди в меня": Собчак после свадьбы эротично станцевала для Богомолова Фото
23:43
США помогли Украине установить телевещание на Донбассе
23:17
Заворотнюк ввели в кому из-за осложнений рака мозга
22:52
Приватбанк сообщил о масштабном сбое
22:33
Квартал 95 устроил шоу для гостей форума YES: комичное видео Видео
22:10
Эксперт назвала продукты, которые "бьют" по костям
21:58
В прокуратуре подозревают кражу 29,5 млн грн при ремонте моста в Днепре Видео
21:36
Я бы дал Голосу: Арахамия рассказал о составе новой ЦИК
21:31
"Я – Джастин Трюдо": нардеп пояснил, зачем ходит по Раде в носках
21:04
Мечта слэшера: ученые раскрыли тайну "любовников из Модены"
20:49
Нардеп от Слуги народа настаивает на необходимости перезагрузки власти в Киеве
20:47
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
20:36
Разбила голову кувалдой: на Одесчине дочь жестоко расправилась с матерью-старушкой Видео
20:30
Кремль выдвинул условие по письменной фиксации формулы Штайнмаера
20:30
"Плохая история сотрудничества": эксперт оценил шансы Киева на новые транши МВФ Видео
20:01
"Все будет гореть": после угроз секретарю горсовета в Черкассах сожгли машину
19:55
Ученые установили, нужны ли в школе домашние задания – исследование Видео
19:36
Зеленский уточнил условия по выборам на Донбассе Видео
19:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 3 выпуск 3 сезон - 13-09-2019 Видео
18:33
Известный писатель пояснил, почему в сюжете книги присоединил Крым к России Видео
18:25
Люди переходят на дрова: эксперт объяснил отказ украинцев от газа Видео
18:22
Дмитрий Медведев в свободное время гонит самогон: даже с малиновым вкусом, фото бутылки
18:01
Модный красный маникюр осень 2019: свежие 28 вариантов из Instagram Фото Видео
17:51
Яценюк предложил обсуждать формулу Зеленского, а не формулу Штайнмайера
17:30
Врач посоветовала, как не заедать плохое настроение во время ПМС
17:29
В России назван способ воссоединения Крыма с Украиной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять