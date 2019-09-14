Разрыв шаблона: Зеленский внезапно сыграл самого себя в пародии Квартала 95 - видео

Владимир Зеленский сыграл самого себя в пародии Квартала 95 / пресс-служба президента Украины

В пятницу, 13 сентября, на закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES) выступил Квартал 95.

По информации, перед президентом Украины Владимиром Зеленским, чиновниками и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который теперь пародирует самого Зеленского.

Изюминкой вечеринки стал момент, когда Юрий Великий, за которым закреплена роль самого Зеленского в Квартале, внезапно пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика.

В результате Зеленский сыграл самого себя, у них с Великим получилась небольшая комическая импровизация, президент переводил немного не то, что говорил пародист, передает LB.ua.

Отметим, в комментарих под видео граждане пишут, что это реально "разрыв шаблона".

Но не обошлось и без критики.

"А навіщо цей другосортний гумор на міжнародній конференції? Я ще можу зрозуміти коли ЦЕ дивиться недалекий люмпен вдома по телевізору, регоче і попиває пивасик з АТБ. Але все ж нашим партнерам з закордону гумор рівня 95 кварталу не зайде", - высказался некий Николас.

"Наш любимый ПРЕЗИДЕНТ !!!! Настоящий народный ПРЕЗИДЕНТ !!! А завидюшники подавитесь своей желчью !!!!", - парировал некто под ником Светлая.

Читайте также"Воплощать свои мечты": Елена Зеленская выступила на форуме YESНапомним, ранее сообщалось, на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) президент Украины Владимир Зеленский заявил, что врагами счастья Украины являются война, бедность, коррупция и зависть.

"Какую страну мы должны построить, что нужно ей для счастья? Все просто: преодолеть врагов - и речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего украинского счастья: это война, бедность, коррупция и, извините, зависть", - заявил президент.