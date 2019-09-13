Квартал 95 устроил шоу для гостей форума YES: комичное видео

Зеленский посмотрел пародию на самого себя / Фото: скриншот из видео

В завершении международного форума Yes, который 13 сентября состоялся в Киеве, знаменитых гостей мероприятия развлекали шутками и пародиями актеры студии Квартал 95.

Многочисленные видео выступлений размещали очевидцы юмористического действа в соцсетях.

В зале присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава СБУ Иван Баканов и руководитель Офиса президента Андрей Богдан, президент Владимир Зеленский и многочисленные гости закрытого для прессы мероприятия Ялтинской европейской стратегии.

На сцене выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского.

На форумі YES виступає "Вечірній Квартал" — уперше англійською: Євген Кошовий жартує, що Зеленський перейшов працювати у "шоу-конкурент", а також пригадав, що ріс на роботах Робін Райт — дивився "Санта-Барбару" в дитинстві, потім "Форест Гамп" у юності, тепер "Картковий будинок" pic.twitter.com/V7Pb9ooz2a — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Євген Кошовий на форумі YES у Києві жартує, що він тепер може стати папою римським, і шкодує, що нема Тоні Блера, бо передав би через нього подяку всій Британії за Brexit — бо тепер європейські чиновники не зможуть казати, що для України немає місця в ЄС pic.twitter.com/ZrzC8tlHyC — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Акторка Олена Кравець спародіювала колишню прем’єрку та чинну депутатку Юлію Тимошенко під час виступу "Вечірнього Кварталу" на форумі YES pic.twitter.com/QZzx5yNIre — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Владимир Зеленский в роли Владимира Зеленского Опубликовано Соня Кошкина Пятница, 13 сентября 2019 г.

"Юлия Тимошенко - Украинский Нельсон Мандела". Титр от "квартала", прежде чем на сцене появилась Елена Кравец. Кстати. Самой ЮВТ на YES сегодня замечена не была. Вопреки многолетней традиции Опубликовано Соня Кошкина Пятница, 13 сентября 2019 г.

Квартал впервые выступает по-английски Опубликовано Соня Кошкина Пятница, 13 сентября 2019 г.

Напомним, на форуме YES Зеленский рассказал, зачем он пошел в политику, хотя и до президенства был успешным и счастливым человеком. По словам главы государства, ему была невыносима мысль о том, что он счастлив, а многие граждане – нет.