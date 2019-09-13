Квартал 95 устроил шоу для гостей форума YES: комичное видео

13 сентября 2019, 22:33

Актеры пародировали Зеленского и Тимошенко.

Зеленский посмотрел пародию на самого себя / Фото: скриншот из видео

В завершении международного форума Yes, который 13 сентября состоялся в Киеве, знаменитых гостей мероприятия развлекали шутками и пародиями актеры студии Квартал 95.

Многочисленные видео выступлений размещали очевидцы юмористического действа в соцсетях.

В зале присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава СБУ Иван Баканов и руководитель Офиса президента Андрей Богдан, президент Владимир Зеленский и многочисленные гости закрытого для прессы мероприятия Ялтинской европейской стратегии.

На сцене выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского.

Владимир Зеленский в роли Владимира Зеленского

Опубликовано Соня Кошкина Пятница, 13 сентября 2019 г.

"Юлия Тимошенко - Украинский Нельсон Мандела". Титр от "квартала", прежде чем на сцене появилась Елена Кравец. Кстати. Самой ЮВТ на YES сегодня замечена не была. Вопреки многолетней традиции

Опубликовано Соня Кошкина Пятница, 13 сентября 2019 г.

Квартал впервые выступает по-английски

Опубликовано Соня Кошкина Пятница, 13 сентября 2019 г.

Напомним, на форуме YES Зеленский рассказал, зачем он пошел в политику, хотя и до президенства был успешным и счастливым человеком. По словам главы государства, ему была невыносима мысль о том, что он счастлив, а многие граждане – нет.

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