Я счастлив, другие – нет: Зеленский объяснил, почему пошел в президенты

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы ОП

Владимир Зеленский рассказал, зачем он пошел в политику, хотя и до президенства был успешным и счастливым человеком. По словам главы государства, ему была невыносима мысль о том, что он счастлив, а многие граждане – нет. И его успех и довольство как бы нарочито подчеркивали несчастье многих людей, которые жили с ним в одной стране.

"Многие откровенно очень сильно удивлялся, почему я иду в политику. Мне говорили: "У тебя все есть, ты счастливый человек". Но это не совсем так. Потому что настоящее счастье не может быть единоличным. И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье", – сказал Зеленский на 16-той встрече Ялтинской европейской стратегии YES в Киеве.

По его словам, он счастлив быть президентом Украины: "Меня спрашивают, счастлив ли я быть президентом? Не уверен. Но я счастлив быть президентом именно Украины".

Своей задачей Зеленский видит сделать Украину счастливой. А это можно осуществить, лишь преодолев "врагов счастья" – войну, бедность, коррупцию и зависть.

Напомним, бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов открыл форум Ялтинской европейской стратегии. Во время своего выступления он рассказал о своей "маленькой борьбе" за Украину, которую вел в застенках российской тюрьмы. Также Сенцов передал Зеленскому символическую банку, которая была с ним все пять лет заключения в России, и призвал президента наполнить ее бирками освобожденных узников Кремля.