Наполнить банку бирками освобожденных узников Кремля: Сенцов передал Зеленскому символ своей борьбы

Олег Сенцов открыл конференцию YES / скриншот

Бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов на форуме Ялтинской европейской стратегии рассказал о своей "маленькой борьбе" за Украину, которую он вел в застенках российской тюрьмы.

Сенцов показал простую пластиковую банку, которую он возил с собой все пять лет, пока находился в незаконном заключении. На банке – две полоски, желтая и синия, со словами Слава Украине. По словам режиссера, эта банка очень раздражала тюремщиков.

"Это была моя маленькая моя борьба. Это, конечно, не Иловайск и не Дебальцево. Я не был на Донбассе, не был на войне – меня арестовали за два дня до того, как я должен был туда поехать. Так получилось. У каждого своя судьба. Я вел свою маленькую борьбу – никому не известную, никому не видную, один на один с этой системой: за себя, за свое достоинство, за свою страну и за две полоски – желтую и синюю", - рассказал Сенцов.

Режиссер напомнил, что в некоторых армиях мира есть правило: при гибели бойца его командир отрывает жетон, чтобы вести счет погибших. Сенцов предложил завести другую традицию. Он положил в банку свой тюремный нагрудный знак с красной полосой и предложил наполнять ее бирками пленников Кремля.

"Господин президент, сделайте, чтобы эта банка как можно скорее стала полной", – обратился Сенцов к Владимиру Зеленскому.

Виступ Олега Сенцова на конференції YES pic.twitter.com/SQW31zDiSX — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Виктора Пинчука. В этом году она проходит под названием Счастье сейчас. Новые подходы к миру в кризисе. Глава государства заявил, что счастлив быть Президентом Украины.