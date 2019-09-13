"Видеть вора на нарах, а не на Мальдивах": Зеленский рассказал, что такое счастье

Владимир Зеленский / Фото Telegram-канал Сони Кошкиной

Президент Владимир Зеленский выступил на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Виктора Пинчука. В этом году она проходит под названием Счастье сейчас. Новые подходы к миру в кризисе.

Украинский гарант выступал без суфлера, сообщает в своем Telegram-канале шеф-редактор Левого берега Соня Кошкина.

"Счастлив ли я, что я президент? Не уверен. Но я счастлив быть президентом Украины", - отметил Зеленский и, взяв микрофон, спустился в зал. У присутствующих на конференции президент спрашивал, что для них счастье.

Владимир Зеленский / Фото Telegram-канал Сони Кошкиной

После легкой импровизации глава государства вернулся на сцену, перешёл на украинский и обратился к заготовленной речи.

"Счастье - видеть злодея на нарах, а не на Мальдивах", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заметил прогресс в отношениях между президентами Украины и России. По его словам, Владимир Путин общается со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским значительно чаще, чем с его предшественником Петром Порошенко.