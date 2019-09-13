Путин стал чаще брать трубку: в США заметили прогресс после звонков Зеленского

Зеленский три раза звонил Путину / Фото УНИАН

Хозяин Кремля Владимир Путин общается со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским значительно чаще, чем с его предшественником Петром Порошенко. Такую тенденцию заметил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который ранее заявлял, что войска РФ скоро покинут восток Украины.

"Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко", - заявил Тейлор УНИАН.

Кроме того, диалог Зеленского и Путина способствует достижению положительных результатов, считает дипломат.

"Я считаю, что это хорошее дело, что президент Украины и президент России говорят между собой, и есть определенный прогресс", - добавил Тейлор.

В частности, по его мнению, Зеленский достиг великой победы благодаря возвращению пленников Кремля на родину.

Напомним, Уильям Тейлор также сообщил, что в 2020 году Вашингтон увеличит помощь для Украины в области безопасности.