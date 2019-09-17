Ученые обнаружили неожиданную опасность от парацетамола

Парацетамол / poradumo.com.ua

Ученые обнаружили статистическою связь приема парацетамола с повышенным риском развития гиперактивности и дефицита внимания у детей. Результаты наблюдений обнародованы в журнале Paediatric and Perinatal Epidemiology.

Так, в исследовании приняли участие 12 тысяч матерей. При этом данные собирались в течении 17 лет, всего проанализировали 135 показателей, среди которых данные физиологических и психиатрические тестов, а также показатели когнитивных навыков.

Согласно результатам, сильнее всего синдром гиперактивности и дефицита внимания проявлялся, когда дети шли в школу. В то же время у девочек корреляция была слабее, чем у мальчиков - если у первых эффекты проявлялись до семи лет, то у вторых до девяти лет. При этом к 15 годам никакой статистической связи между приемом парацетамола и гиперактивностью или недостатком внимания не было зафиксировано.

На данный момент ученые еще не установили причины связи между СДВГ и парацетамолом, но призвали с большей осторожностью относится к приемам медикаментов во время беременности.

Напомним, что ранее доктор Евгений Комаровский назвал главную опасность лекарств, которые отпускаются без рецептов.