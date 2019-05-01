"Очень-очень важно": доктор Комаровский назвал главную опасность лекарств без рецептов

1 мая 2019, 19:45

Главные риски он объяснил на примере самого распространенного детского лекарственного препарата — парацетамола.

ребенок_больница_врач_педиатр_медосмотр
Доктор Комаровский назвал главную опасность лекарств без рецептов / Leczenie NTM

Доктор Евгений Комаровский назвал главную опасность лекарств, которые отпускаются без рецептов.

У одного и того же, по сути, лекарства могут быть разные торговые названия. В итоге человек рискует неосознанно устроить себе своего рода "передоз" – если названия разные, а действующее вещество одно и то же.

В качестве примера он привел самый распространенный детский лекарственный препарат — парацетамол. Он продается в различных лекарственных формах: растворе, сиропе, свечах, таблетках.

Читайте такжеТолько два лекарства: Комаровский рассказал, что должно быть в детской аптечкеВ частности, парацетамол может продаваться под такими торговыми названиями: Адол, Акамол-Тева, Альдолор, Аминадол, Апап, Ацетаминофен, Ацетомай, Апап, Биндард, Вольпан, Дайнафед, Далерон, Дафалган, Деминофен, Доло, Доломол, Инфулган, Ифимол, Калпол, Коладол, Ксумапар, Лекадол, Лупоцет, Медипирин, Мексален, Милистан, Напа, Опрадол, Пайремол, Памол, Панадол, Парален, Парамакс, Парамол, Парацет, Пасемол, Пацимол, Перфалган, Пиарон, Пиранол, Пиримол, Проходол, Рапидол, Санидол, Сифенол, Стримол, Тайленол, Флютабс, Цефекон Д, Эффералган. И этот список далеко не полный, подчеркивает Комаровский.

"Очень важно, еще раз повторяю, очень-очень важно, чтобы вы не купили одно и то же, но под разными названиями! Вы должны наверняка (!) знать, чтó за действующее вещество в данном флакончике, вы должны быть абсолютно уверены в том, что через час после парацетамола вы не дадите опять парацетамол, но уже под другим названием", — подчеркнул доктор Комаровский.

Доктор Комаровский также назвал самый правильный напиток для ребенка. Больным детям стоит давать пить специальное средство, отметил врач.

Ранее Комаровский развеял иллюзию массовой болезненности детей. Кандидат медицинских наук считает, что из-за соцсетей сложилось неправильное впечатление о здоровье детей.

Также Комаровский развеял миф об укреплении иммунитета детей — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея. Доктор Комаровский сообщил, что эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег.

Кроме того, доктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом. Мыло негативно влияет на детскую кожу, отметил кандидат медицинских наук.

Перед этим Комаровский развенчал миф об антибиотиках для детей и сопутствующих лекарствах. По его словам, родителям нет никакой нужды давать ребенку вместе с антибиотиками дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, кишечник, печень и т. д.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
лекарства Евгений Комаровский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:03
Ждем +30 градусов, но без урожая: синоптик назвал даты похолодания и начала жары в Украине
19:47
"Суркова ушли?": В Сети назвали нового кандидата на пост куратора боевиков "Л/ДНР"
19:45
"Очень-очень важно": доктор Комаровский назвал главную опасность лекарств без рецептов Видео
19:24
Изоляция Рунета: Путин сделал последний шаг Видео
19:12
"Все позы уже показала почти в голом виде": похудевшая Глюкоза показала, как отмечает 1 Мая
18:30
"Просто жуть": Фанаты разнесли Ани Лорак за неудачный наряд
18:12
У Зеленского прокомментировали новость о "дешевом" пентхаусе в Крыму Фото Видео
17:54
В Чехии суд разрешил отелю прогонять россиян, одобряющих аннексию Крыма
17:31
В аэропорту Борисполь показали карту Украины без Крыма Видео
16:56
Бряцанье оружием: в Сети появилось видео пусков российских ракет Уран в Балтийском море
16:53
Владимирскую горку основательно укрепят для спасения Филармонии – эксперт
16:27
Доктор Комаровский назвал самый правильный детский ужин Видео
15:55
"Слезы — пот души": психолог сказала, что двигает человека вперед
15:54
"Этот ужас может повториться": Супрун призвала украинцев отказаться от мифов о "Мире.Труде.Мае" Видео
15:30
13 лет вместе: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения дуэта Видео
15:10
Берлускони перенес операцию: раскрыты подробности
15:08
С "агонией демократии", ОМОНом и массовыми задержаниями: как Россия "празднует" 1 Мая Фото Видео
14:43
Скандал на Евровидении-2019: фавориту конкурса грозит дисквалификация Видео
14:03
Не только Донбасс: ненасытный Путин упростил получение гражданства РФ для еще одной категории украинцев Видео
13:46
Волкер пригрозил Зеленскому на случай уступок России Видео
13:36
"Странная тяга к эксгибиционизму": полуголую Анну Седокову раскритиковали в сети
13:07
Ольга Фреймут впервые за долгое время показала детей, сестру и брата
12:35
"Противостояние все ближе": россияне уже не терпят Путина — экс-депутат Госдумы Видео
12:32
Очевидно, что это не человек: в Гималаях нашли доказательства существования снежного человека
11:52
В Украине с 1 мая изменились цены на газ для населения Видео
11:50
В InformNapalm оценили вероятность наступления боевиков на Донбассе
11:45
"Это просто позор": Оля Полякова резко высказалась о шоу Холостяк Видео
11:23
Обнаженные танцоры снялись на фоне мировых достопримечательностей: завораживающие фото Фото
10:48
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Зеленскому нужен Саакашвили Видео
10:46
"Трусы лишние!": Виталий Козловский похвастался идеальным торсом на отдыхе Фото
10:41
Золотые горы: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в мае светит целое состояние Видео
10:18
"Какая худенькая!": Регина Тодоренко в купальнике вызвала ажиотаж в сети
10:15
Отношения с Россией, ЕС и США: чего ждать Украине мнение
09:43
"Вечно молодая" модель раскрыла секрет своей потрясающей внешности Фото
09:31
"Жуть": Ани Лорак шокировала сеть странным нарядом
09:23
Ломаченко назвал возможные причины получения травмы в бою с британцем Видео
09:10
Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения Фото Видео
08:55
"До +21": синоптики спрогнозировали потепление в Киеве Видео
08:37
Как Зеленский превращает Путина в посмешище мнение
08:25
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин никогда не поздравит Зеленского с победой на выборах Видео
08:01
Эксперт оценил вероятность роспуска Рады при президенте Зеленском Видео
07:55
"Самые прекрасные ножки на свете": Анна Семенович восхитила Сеть сексуальным фото
07:25
В Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России Видео
07:15
Российские паспорта для всех украинцев: что стоит за обещанием Путина и что будет делать Зеленский
06:58
Почему Путин и Порошенко синхронно пытаются "совратить" Зеленского мнение
06:30
Гороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофа
06:09
Поздравления с 1 Мая на словах и в открытках Фото Видео
04:24
Жена Ступки показала голое фото у бассейна Видео
03:45
В NASA назвали сроки глобального апокалипсиса Видео
02:54
В Японии открыли бордель для воплощения самых развратных фантазий с секс-куклами
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться