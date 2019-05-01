"Очень-очень важно": доктор Комаровский назвал главную опасность лекарств без рецептов

Доктор Комаровский назвал главную опасность лекарств без рецептов / Leczenie NTM

Доктор Евгений Комаровский назвал главную опасность лекарств, которые отпускаются без рецептов.

У одного и того же, по сути, лекарства могут быть разные торговые названия. В итоге человек рискует неосознанно устроить себе своего рода "передоз" – если названия разные, а действующее вещество одно и то же.

В качестве примера он привел самый распространенный детский лекарственный препарат — парацетамол. Он продается в различных лекарственных формах: растворе, сиропе, свечах, таблетках.

Читайте такжеТолько два лекарства: Комаровский рассказал, что должно быть в детской аптечкеВ частности, парацетамол может продаваться под такими торговыми названиями: Адол, Акамол-Тева, Альдолор, Аминадол, Апап, Ацетаминофен, Ацетомай, Апап, Биндард, Вольпан, Дайнафед, Далерон, Дафалган, Деминофен, Доло, Доломол, Инфулган, Ифимол, Калпол, Коладол, Ксумапар, Лекадол, Лупоцет, Медипирин, Мексален, Милистан, Напа, Опрадол, Пайремол, Памол, Панадол, Парален, Парамакс, Парамол, Парацет, Пасемол, Пацимол, Перфалган, Пиарон, Пиранол, Пиримол, Проходол, Рапидол, Санидол, Сифенол, Стримол, Тайленол, Флютабс, Цефекон Д, Эффералган. И этот список далеко не полный, подчеркивает Комаровский.

"Очень важно, еще раз повторяю, очень-очень важно, чтобы вы не купили одно и то же, но под разными названиями! Вы должны наверняка (!) знать, чтó за действующее вещество в данном флакончике, вы должны быть абсолютно уверены в том, что через час после парацетамола вы не дадите опять парацетамол, но уже под другим названием", — подчеркнул доктор Комаровский.

Доктор Комаровский также назвал самый правильный напиток для ребенка. Больным детям стоит давать пить специальное средство, отметил врач.

Ранее Комаровский развеял иллюзию массовой болезненности детей. Кандидат медицинских наук считает, что из-за соцсетей сложилось неправильное впечатление о здоровье детей.

Также Комаровский развеял миф об укреплении иммунитета детей — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея. Доктор Комаровский сообщил, что эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег.

Кроме того, доктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом. Мыло негативно влияет на детскую кожу, отметил кандидат медицинских наук.

Перед этим Комаровский развенчал миф об антибиотиках для детей и сопутствующих лекарствах. По его словам, родителям нет никакой нужды давать ребенку вместе с антибиотиками дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, кишечник, печень и т. д.