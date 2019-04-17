Доктор Комаровский развеял миф о популярном препарате

Эхинацея не укрепляет иммунитет, сообщил Евгений Комаровский / Knews.kg

Доктор Евгений Комаровский развеял миф об укреплении иммунитета ребенка — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея.

Эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег, приводит слова эксперта РБК-Украина.

Комаровский подчеркнул, что нет препаратов для укрепления иммунитета, а те, которые продаются в аптеках для такой цели, — бизнес для производителей и реализаторов и психотерапия для родителей.

"Иммунитет… укрепляется с помощью здорового образа жизни, разумных физических нагрузок, правильного питания и ограничения времени с гаджетами…", — отметил врач.

Читайте такжеДоктор Комаровский назвал самый правильный напиток для ребенкаПо его словам, многие родители полагают, что проще успокоить свою совесть "тремя каплями" лекарства в день, вместо того, чтобы часто гулять с ребенком, закаливать его, следить за температурой воздуха и влажностью в помещении.

Ранее Евгений Комаровский написал, что в детской аптечке непременно должны быть только два лекарства — средство для пероральной регидратации и жаропонижающие препараты.