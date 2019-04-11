Только два лекарства: Комаровский рассказал, что должно быть в детской аптечке

Комаровский рассказал, что обязательно должно быть в детской аптечке / KIDpassage

Доктор Евгений Комаровский назвал два лекарства, которые непременно должны быть в детской аптечке. Все остальные – только по мере необходимости, если ребенок страдает от какого-то заболевания.

"…условно говоря, вы лечите вашему ребенку низкий гемоглобин, и вам врач выписал препараты железа. Понятно, что в вашей домашней аптечке будет лежать железосодержащий сироп", – пояснил доктор Комаровский у себя в Instagram.

Что касается обязательных препаратов, то первый – это средство для пероральной регидратации. В случае пищевого отравления оно поможет восстановить водно-солевой баланс.

Второе – это жаропонижающие препараты. Для детей это может быть либо парацетамол, либо ибупрофен.

Ранее Комаровский назвал серьезную опасность аскорбинок. Для того, чтобы предотвратить дефицит витамина С, нужно есть овощи, фрукты и ягоды, отметил доктор Комаровский.

Также Комаровский говорил, что на самом деле одна из популярных в Украине каш — манка — далеко не такая полезная, как ее принято считать, от нее практически нет пользы.