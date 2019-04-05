Стала известна серьезная опасность аскорбинок

Из-за избытка витамина С в почках могут образоваться камни, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Доктор Евгений Комаровский сообщил, что аскорбиновая кислота (витамин С, или аскорбинка) помогает только при лечении цинги.

Из-за попадания в организм больших доз витамина С в почках могут образоваться камни, написал эксперт в Instagram.

По его словам, аскорбиновую кислоту используют при лечении цинги, поскольку эта болезнь возникает из-за нехватки или отсутствия в организме витамина С.

"…чтобы не допустить дефицита витамина С, следует использовать не таблетки, а свежие, термически не обработанные овощи, фрукты, ягоды", — отметил доктор.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что на самом деле одна из популярных в Украине каш — манка — далеко не такая полезная, как ее принято считать, от нее практически нет пользы.

Справка. Главные симптомы цинги — набухание и кровоточивость десен, расшатывание и выпадение зубов, медленное заживление ран.