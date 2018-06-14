"На самом деле это каша для несчастной голодающей страны": Комаровский развенчал очередной миф

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что на самом деле одна из популярных каш – манка – далеко не такая полезная, как ее принято считать.

На своем сайте он назвал манку кашей для "несчастной страны, которая голодает". Ведь она создает ощущение сытости благодаря тому, что находится в кишечнике длительное время. Однако практической пользы, кроме разве что углеводов, от нее нет.

Комаровский объяснил это тем, что пшеницу, из которой делают манку, максимально очищают от всего.

Читайте также Ребенок отравился: что делать и чем кормить

При этом он перечислил топ-7 полезных каш, по мнению диетологов:

гречка — в ней много железа, очень много белка, клетчатки; овсянка — но стоит учесть, что овсянка, быстрого приготовления, которую просто залили кипяточком, считается чуть ли не самой вредной кашей, а полезнее всего хлопья, которые надо варить; перловка — в ней много железа, много белка, а главное — клетчатки; пшено — также одна из самых полезных круп; кукурузная каша; рис — при этом белый очищенный рис никакого отношения к пользе не имеет, а вот бурый неочищенный рис — это и микроэлементы, и клетчатка, и большое содержание белка; льняное семя, которое практически никто не готовит в виде каши: только в семени льна содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые обычно бывают лишь в рыбе.

Напомним, популярный завтрак признан опасным для здоровья. Ежедневно съедаемые 50 г жареного красного мяса повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.