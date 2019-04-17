Доктор Комаровский развенчал миф об антибиотиках для детей и сопутствующих лекарствах / Leczenie NTM

Доктор Евгений Комаровский развеял миф о вреде антибиотиков для детей и о том, что пить с антибиотиками.

"Вы должны знать, что в подавляющем большинстве случаев антибиотики — самостоятельные и самодостаточные лекарства. Все антибиотики, используемые в амбулаторной практике (т. е. при лечении в домашних условиях) у детей первого года жизни, относятся к нетоксичным препаратам с минимумом побочных эффектов. Их применение не требует дополнительного приема других лекарств, — пояснил Комаровский.

Поэтому, по его словам, родителям нет никакой нужды давать ребенку вместе с антибиотиками дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, кишечник, печень и т. д. и т. п. В частности, что касается защиты иммунитета, антибиотики не обладают угнетающим действием на иммунную систему, подчеркнул врач.

Читайте такжеТолько два лекарства: Комаровский рассказал, что должно быть в детской аптечкеТакже вместе с антибиотиками не надо принимать противогрибковые препараты, противоаллергические средства и лекарства для кишечника.

"…Связанное с антибиотиками угнетение полезных кишечных микробов, выраженное настолько, что это требует лечения, — явление достаточно редкое. Встречается оно при длительном применении антибиотиков широкого спектра действия, особенно тогда, когда прием антибиотика сопровождается экспериментами с питанием — насильственным кормлением, злоупотреблением жирной пищей. Тем не менее диета в сочетании с прекращением приема антибиотика — вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается очень быстро", — рассказал доктор Комаровский.

Что касается противоаллергических средств, то если антибиотик вызывает аллергическую реакцию, его необходимо немедленно отменить и назначить ему замены: "Все, чем может помочь противоаллергический препарат, — отодвинуть сроки появления симптомов и позволить ребенку принять несколько лишних доз ненужного лекарства".

Ранее доктор Комаровский развеял миф о популярном препарате. Лекарства не укрепят иммунитет ребенка, отметил эксперт.