Доктор Комаровский объяснил, почему детей нельзя мыть мылом

Детей нельзя мыть мылом, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что детей нельзя мыть мылом — ни часто, ни редко.

Мыло разрушает факторы, которые удерживают в коже влагу и из-за этого кожа легко пересыхает, рассказал доктор Комаровский в ролике, опубликованном у него в Instagram.

По словам эксперта, для ухода за детьми используются современные мягкие моющие средства, которые имеют нейтральный или слегка кислый pH (водородный показатель — Ред.).

"Вопрос — почему часто нельзя мыть ребенка мылом? Прежде всего хотел бы сказать, что и редко тоже не надо. Почему? Прежде всего, надо учитывать особенности детской кожи. Кожа ребенка имеет нейтральный или слегка кислый pH, естественно, этот pH нейтрализуется мылом, которое имеет щелочную природу", — отметил кандидат наук.

Врач добавил, что "кожа покрыта тонкой жировой пленкой, липидным слоем, мыло разрушает этот липидный слой, разрушает факторы, удерживающие влагу в коже, после чего кожа очень чувствительна и легко пересыхает".Читайте такжеДоктор Комаровский назвал критический возраст

Ранее Евгений Комаровский развеял миф об укреплении иммунитета ребенка — иммунитет не укрепляют лекарства, в частности, эхинацея. Доктор Комаровский сообщил, что эхинацея не навредит ребенку, но и не принесет пользы, покупка лекарства — пустая трата денег.