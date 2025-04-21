Наталка Денисенко сделала громкое заявление после известия о разводе с мужем

Наталка Денисенко удивила своим заявлением.

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Наталка Денисенко - развод с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Кратко:

Наталка Денисенко вышла на связь

Актриса не собирается унывать

Украинская известная актриса Наталка Денисенко обратилась к поклонникам после новостей о том, что она разводится со своим мужем-военным Андреем Фединчиком.

На своей странице в Instagram Наталка опубликовала видео, в котором показалась на качелях.

видео дня

"Пока Бог дает мне жизнь, я буду ею наслаждаться на все 1000%. А кто хочет может перемыть мне косточки", - написала актриса.

Смотрите видео, как Наталка Денисенко проводит время:

Наталка Денисенко не планирует грустить / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Напомним, на днях появилась информация о том, что в январе 2025 года Денисенко сама подала заявление о расторжении брака, но знаменитость об этом молчала. Оно зарегистрировано на сайте Единого государственного реестра судебных решений, в мае будет заседание суда.

Наталка Денисенко сейчас занята новыми проектами / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Поклонники еще ранее заподозрили о проблемах в браке актрисы, ведь она уже некоторое время не публиковала общие фото с Фединчиком и не появлялась с ним в общественности.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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Наталка Денисенко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.

А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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