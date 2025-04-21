Наталка Денисенко сделала громкое заявление после известия о разводе с мужем

Кратко:
- Наталка Денисенко вышла на связь
- Актриса не собирается унывать
Украинская известная актриса Наталка Денисенко обратилась к поклонникам после новостей о том, что она разводится со своим мужем-военным Андреем Фединчиком.
На своей странице в Instagram Наталка опубликовала видео, в котором показалась на качелях.
"Пока Бог дает мне жизнь, я буду ею наслаждаться на все 1000%. А кто хочет может перемыть мне косточки", - написала актриса.
Смотрите видео, как Наталка Денисенко проводит время:
Напомним, на днях появилась информация о том, что в январе 2025 года Денисенко сама подала заявление о расторжении брака, но знаменитость об этом молчала. Оно зарегистрировано на сайте Единого государственного реестра судебных решений, в мае будет заседание суда.
Поклонники еще ранее заподозрили о проблемах в браке актрисы, ведь она уже некоторое время не публиковала общие фото с Фединчиком и не появлялась с ним в общественности.
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Наталка Денисенко - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива. Она очень недовольна, что общество навязывает женщинам свои стандарты красоты.
А также ранее Наталка Денисенко вернулась с отдыха в Турции домой, где ее ожидал неприятный сюрприз. Увы, для артистки отпуск обернулся неприятностями на коже, Наталка показала честное фото без макияжа и фильтров.
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Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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