В Казахстане смартфон убил 14-летнюю девочку

Смерть могла наступить из-за удара током от телефона

В Алма-Атинской области Казахстана произошла трагедия в результате того, что 14-летняя девочка поставила смартфон на зарядку у изголовья своей кровати.

Происшествие случилось в селе Бестобе, передают российские СМИ. О смерти подростка в полицию сообщили родители. По их словам, девочка скончалась ночью. Не исключено, что смерть наступила из-за удара током от телефона.

Данный факт зарегистрирован как несчастный случай. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По факту смерти девочки назначена экспертиза.

Напомним, ранее врачи сообщили, что любимая привычка украинцев брать с собой в туалет мобильный телефон может стать причиной опасного заболевания.