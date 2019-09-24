Врачи нашли скрытую угрозу от одной из самых любимых привычек

Смартфон / 24tv.ua

Любимая привычка украинцев брать с собой в туалет мобильный телефон может стать причиной опасного заболевания. По мнению британских врачей, использование смартфона в туалете способствует возникновению геморроя, передает The Sun.

Из-за смартфонов люди намного больше проводят времени сидя на унитазе, чем без него, что может спровоцировать образование геморроидальных узлов, то есть к расширению вен заднего прохода.

По словам врача общей практики Сара Джарвис, проблема геморроя весьма распространена, просто многие люди "страдают молча". Так, в Британии в среднем один из четырех взрослых сталкивается с запорами. При этом она посоветовала блокировать телефон во время посещения туалета или вовсе его не брать с собой.

В свою очередь, доктор Лиза Акерли предупредила, что все, кто берет телефон с собой в туалет, рискуют покрыть его вредоносными микробами - от норовируса до сальмонеллы.

Для людей, которые не намерены расставаться с любимым устройством даже в туалете, врачи дали несколько советов:

правшам стоит держать телефон в левой руке, сидя в туалете, а левшам – в правой;

не брать телефон основной рукой после посещения туалета до мытья;

стараться как можно реже брать телефон с собой в санузел.

Напомним, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предупредила, что чрезмерное использование мобильных телефонов меняет поведение людей и влияет на здоровье не лучшим образом.