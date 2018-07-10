"Меняет поведение". Супрун рассказала о вреде чрезмерного использования мобилок

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, предупредила, что чрезмерное использование мобильных телефонов меняет поведение людей и влияет на здоровье не лучшим образом.

Из-за длительного использования мобилки возникают онемение пальцев, нарушения осанки, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"Исследования подтверждают негативные эффекты от чрезмерного пользования гаджетами, например, возрастают риски возникновения зависимости, нарушения сна и даже появления депрессии", — отметила и.о. министра.

Ранее Ульяна Супрун, опираясь на сведения врача, назвала ряд мифов о боли в спине и развела их, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.