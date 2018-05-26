На этот раз смартфоны. Супрун рассказала о влиянии гаджетов на осанку

Глава Минздрава Ульяна Супрун, которая зарекомендовала себя как автор многих лайфхаков о медицине, предостерегла украинцев о вреде смартфонов на осанку и о возможности развития заболеваний, связанных с ней.

"Когда мы смотрим на экран смартфона или увлеченно набираем текст, то даже не замечаем, насколько неестественно низко мы опускаем голову. Эта поза уже получила свое название среди ученых как text neck, что обозначает слишком близкое положение шеи к грудной клетке. Это происходит, когда мы набираем текст, держа телефон в руках, или долго читаем что-то с экрана", - написала Супрун в Facebook.

Министр дала пять советов, которые помогут сохранить опорно-двигательный аппарат здоровым.

1. Держать телефон на уровни груди, чтобы не увеличивать нагрузку на шею.

2. Менять пальцы, которыми мы, как правило, набираем текст на телефоне или другом гаджете.

3. Не следует разговаривать, удерживая телефон между ухом и плечом. При необходимости – использовать гарнитуру.

4. Разговаривать по телефону не больше 20 минут за один раз.

5. Делать упреждения для глаз, что поможет избежать перенапряжения.

Напомним, ранее Супрун заявляла, что людям, у которых после кофе ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги, стоит отказаться от напитка, или пить не более 1-2 чашек в день.