В кулуарах Рады обнаружили живую куницу: курьезное видео

Куница устроила гонки в коридорах парламента / Фото: скриншот из видео

В кулуарах Верховной Рады депутаты неожиданно увидели дикую куницу, которая испугалась людей и пыталась убежать, но безрезультатно.

"Пленарная неделя в Раде закончился неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил", - написал в Facebook нардеп Ярослав Железняк.

Политик сообщил, что животное благополучно поймали и отпустили на свободу. О дальнейшей судьбе куницы не сообщается.

Автор поста опубликовал видео, на котором видно, как куница прыгает на стены и двери, пытаясь найти выход на улицу. Остается неизвестным, как животное попало в здание украинского парламента.

Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано....знав що в Парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий... Опубликовано Ярославом Железняком Пятница, 18 октября 2019 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего визита в Латвию "поигрался" с молотком. Отмечается, что инцидент произошел в здании латвийского сейма.